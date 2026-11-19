Zabava

Pevač Boris Režak onesvestio se kasno uveče, nakon koncerta Slavka Banjca u MTS dvorani. Srušio se iznenada na proslavi koju je njegov kolega organizovao za najbliže, a prisutni su odmah reagovali i pritekli mu u pomoć.

Kako je preneo izvor sa lica mesta, „Na afteru se samo srušio. Ne znam šta mu se desilo, da li je kolabirao ili mu je iznenada pozlilo“, rekao je.

Među onima koji su prvi pritekli u pomoć bio je proslavljeni sportista Savo Milošević. „Savo Milošević je odmah priskočio da mu pomogne, svi su poskočili“, dodao je izvor.

Režak je, prema istim informacijama, vrlo brzo došao sebi. Šta mu je tačno bilo — kolaps ili iznenadna slabost — nije poznato.