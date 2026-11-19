Zabava

Glumica Kristina Bogunović Gavrić, najpoznatija po ulozi u seriji "Radio Mileva", iznenadila je pratioce na društvenim mrežama. Objavila je fotografiju na kojoj je u prvom planu njen trudnički stomak, a uz nju je otkrila i da se tokom leta udala u tajnosti.

Sudeći po fotografijama, do porođaja joj je ostalo još sasvim malo.

Fotografija je nastala tokom leta — uspomenu je podelila tek sada. Na njoj pozira pored bazena, u haljini na tufne, a stomak je u prvom planu.

Nežnosti pred kraj leta, toplina doma, vera u lepše sutra se ostvaruje a počelo je danas - napisala je uz objavu.

Uz sve to, tu je i jedan detalj o Kristini koji je posebno zanimljiv — nosi dva prezimena.

Moji roditelji nikada nisu bili u braku, pa je odluka da nosim dva prezimena prirodan sled okolnosti. Uvek sam se šalila da ću, kad se jednog dana udam, imati tri - pričala je ranije.

E pa, šala je dobila svoj nastavak — Kristina se udala.

Nama je najzanimljiviji deo to što je objava skoro bez reči. Bazen, tufne, kraj leta i jedna rečenica o toplini doma — dovoljno da svi shvate o čemu se radi. Nema spiska objašnjenja, nema eseja u opisu, samo slika i poruka.