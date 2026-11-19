Zabava

Anđela Ignjatović Breskvica objavila je 18. novembra na Instagramu uspomenu iz porodičnog albuma. Na fotografiji je njen mlađi brat Mateja kao beba, sa portiklom na kojoj piše „Seka me voli“.

Bila je to čestitka povodom Matejinog rođendana, a pevačica ju je podelila rano ujutru. Breskvica je inače poznata kao neko ko je veoma privržen porodici, a prema mlađem bratu gaji posebnu ljubav.

Mateja nije samo lik sa porodične fotografije — pojavio se u jednom od njenih muzičkih spotova i bio gost na promociji albuma „Turbo i folk“. Pruža joj podršku i na nastupima i ne krije koliko je ponosan na sestru.

Njihova bliskost često privlači pažnju na društvenim mrežama, a mnogi primećuju i koliko brat i sestra fizički liče.