Zabava

Pevač Slaviša Vujić iza sebe ima višedecenijsku karijeru i brojne hitove, ali put do uspeha nije bio lak. Počeo je da peva još kao trinaestogodišnjak, u jednoj beogradskoj kafani.

Tamo nije samo stajao za mikrofon. Ložio je vatru, prao čaše i radio kao dnevni konobar, a ništa od toga nije krio — smatra da je upravo kroz takva iskustva mnogo naučio.

„Ložio sam i vatru u toj kafani, prao čaše, bio dnevni konobar“, ispričao je, pa dodao da se ne folira i da nema čega da se stidi. Imao je priliku da uzme deo tog kolača i bude popularan, ali, kako kaže, ne može večno da ima 20 godina.

Radni dan u kafani trajao mu je i po 12 sati, a nastupao je svakodnevno, bez slobodnog dana. Pevao je od 19 časova do ranih jutarnjih sati, pred gostima koji su dolazili u nekoliko smena.

„U toj kafani sam pevao sedam dana u nedelji, od 19 časova do sedam ujutru“, prisetio se. Dodao je i da su to bile četiri garniture gostiju, koje su dolazile autobusima.

Iako je period bio naporan, Vujić ga pamti kao jedno od najzanimljivijih životnih iskustava. Kaže da mu je taj period bio najzabavniji u životu, da je u toj kafani završio tri fakulteta i da ga čini srećnim kada sretne ljude iz tog vremena.

Veliku podršku na početku karijere pružio mu je proslavljeni pevač Kemal Malovčić, koji mu je pomogao u prvim koracima na estradi.

Prekretnica u karijeri bila je pesma „Crna golubice“, objavljena na albumu 2000. godine. Zanimljivo je da se našla na poslednjem mestu na albumu, ali je upravo ona postala njegov najveći hit i svojevrsna lična karta.

Pesma je, kako kaže, i sada jako slušana. Tekst je predivan, muzika neobična, a poruka lepa. Kad je izašla bila je hit, ali ne kao sada, dodaje Vujić. Njegove pesme su, kaže, sve tužne — a on voli one koje u sebi imaju život i dušu.

Kod njega se, priznaje, uvek dešavalo da baš poslednje pesme postanu hitovi. Dobra vest za sve koji svoj najbolji adut ostave za kraj — evo dokaza da plejlista ne mora uvek da se sluša od prve.