Zabava

Emina Jahović već celu karijeru važi za jednu od najzgodnijih na estradi, a iza te linije, kako sama kaže, stoji pre svega disciplina u ishrani. Nedavno je otkrila šta jede, šta izbegava i gde popušta.

Ajvar joj stiže iz rodnog Novog Pazara. „Meni posebno spremaju u Pazaru, dole kod mame, ajvar sa maslinovim uljem. To je potpuno niskokalorično“, rekla je pevačica. Ne pojede, kaže, celu teglu — dovoljne su joj dve kašike.

Gluten izbegava, a trudi se da ga što manje daje i svojoj deci. Isto važi i za mlečne proizvode. Umesto toga, dosta proteina uzima preko mesa, a uz to, dodaje, dosta i vežba.

Kad je reč o ritmu, klasična tri obroka ne postoje. Ima dva ili jedan. Doručak ponekad preskoči, uzme užinu, a onda lagana večera oko 18 ili 19 časova.

Jedini porok joj je kafa. „Mnogo volim kafu, to mi je jedini porok“, priznaje i dodaje da bi volela da je smanji. Kafa joj, kaže, dosta ublaži osećaj gladi. Trudi se da pravi pauze između obroka, kao neki intermittent fasting. Na faze gladovanja se, kaže, navikla i sa tim se pomirila — nervoze nema. Ponekad popije više kafe pa se razdrmi, i onda mora da pojede čokoladicu, ali se trudi.

Tvrdi i da je na sebi dokazala da ne jede između obroka. Za to bi, kako kaže, bolje posvedočila njena prijateljica Ana Petrović, ali grickanje između obroka zna da bude veliki problem za kilažu. Zato pije samo kafu ili čaj i to joj je sasvim dovoljno.

A onda priznaje da je malo kontradiktorna. Zna da bude vrlo disciplinovana što se hrane tiče, a onda pojede jednu i po picu. Nutela pica, vafli i čokolade su joj, priznaje, slaba tačka. Slatko voli, ali ga izbegava i ne jede previše.