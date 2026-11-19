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Sin Biljane Bilje Jevtić i Aleksandra Ace Ilića, Ivan Ilić, zvanično je postao član Advokatske komore Beograda. Vest je podelio na društvenim mrežama, gde je objavio i fotografiju sa ponosnim roditeljima.

Za Bilju i Acu ovo je poseban razlog za slavlje. Ne kriju koliko su ponosni na sina jedinca, koji je završio Pravni fakultet, zaposlio se i napravio još jedan važan korak u advokatskoj karijeri. Ispod njegove objave nizali su se komentari, lepe reči i čestitke prijatelja i kolega.

Prva čestitka stigla je od kume, Suzane Mančić, koja je sreću podelila sa estradnim parom. „Stigla diploma! ... Ivan je moje kumce, volim vas puno“, napisala je.

Ponosna majka nedavno je otvoreno govorila o tome kako izgleda svakodnevica mladog pravnika i kako se njen sin izborio s napuštanjem opuštenijeg studentskog načina života. Prelazak iz zone komfora nije bio lak, navike su se promenile i na početku je bilo malo nezgodno, ali se privikao. Sada mora da ustane u osam i da ide na posao, a to, kako kaže, radi sa zadovoljstvom. „Završio je prava, mnogo voli svoju struku“, ispričala je pevačica.

Otkrila je i kako Ivan pronalazi mir posle napornih radnih obaveza — ima i umetničku crtu. Voli da peva, a kada dođe kući, svira klavir i uči da ga svira. Kako njegova majka kaže, veoma je svestran.

Biljana Jevtić i Aca Ilić važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a u braku su punih 35 godina. Gostujući u emisiji „Magazin In“, Bilja je govorila o receptu njihove dugovečne ljubavi. Kaže da se jako dobro poznaju i da joj nije potrebno mnogo reči — dovoljan je pogled pa da se vidi da li je nešto u redu ili nije, a ako nije, povlači se. Partneri bi, po njenim rečima, pre svega trebalo dobro da se poznaju, da bi znali kako da reaguju u nekom trenutku.

Izgleda da u kući Ilić nema mnogo filozofije: diploma je stigla, komora je otvorena, a klavir čeka. Samo napred, mladi advokate.