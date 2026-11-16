Saša Kovačević postao otac, Zorana Tasovac rodila dečaka

Zabava

Saša Kovačević je postao otac. Njegova partnerka Zorana Tasovac porodila se i na svet donela zdravog dečaka — njihovo prvo zajedničko dete. Prinova je u njihov dom, kako je opisano, donela ogromnu sreću.

Pevač nije krio uzbuđenje zbog dolaska naslednika. Govorio je o pripremama za roditeljstvo i otkrio da planira da prisustvuje porođaju.

„Dugo smo radili na tome. Nije sad da smo preko noći postali roditelji... Ne znam još uvek kakav je osećaj. Još uvek onako nestvarno, da kažem“, rekao je Saša.

Pevač je ranije priznao da su o tome razmišljali i da imaju nekoliko opcija, ali da konačne odluke nema.

„U pripremama jesmo, imamo par opcija za ime, ali nismo još doneli konačnu odluku“, priznao je.

Dolazak sina je za Sašu i Zoranu novo poglavlje u životu.