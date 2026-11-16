Zabava

Božen Žumbor, vlasnica čuvene kozmetičke linije „Božen cosmetics“, svojevremeno je važila za jednu od najmoćnijih i najuspešnijih poslovnih žena u Srbiji. Dok je na poslovnom planu nizala uspehe, njen privatni i emotivni život bio je obeležen velikim razočaranjem — zbog njega je donela odluku da se nikada ne uda.

Ljubav koja je počela u Roterdamu

Božen Žumbor je rođena u Hrvatskoj, ali je mladost provela u Holandiji. Upravo tamo se rodila i velika ljubav između nje i popularnog pevača Marinka Rokvića. Njih dvoje su se upoznali u Roterdamu, u trenutku dok je on pevao u kafani njenih roditelja.

Na estradi se u to vreme uveliko šuškalo o njihovoj vezi i mnogi su verovali da će ljubav biti krunisana brakom. Bili su zajedno oko dve godine, ali se romansa ipak završila emotivnim brodolomom.

„On je svima pričao da ne oseća ništa prema njoj, a ona je njega istinski volela. Bili su oko dve godine u vezi, a Marinko joj je obećao brak“, otkrio je svojevremeno dobro obavešten izvor.

Nakon što ju je pevač ostavio, Božen se godinama oporavljala od kraha. Do kraja života se nije udavala, a u javnosti nikada nije bilo poznato koje je muškarce kasnije volela.

Od sedam hiljada Jugoslovena do firme za mršavljenje

Njen prvi dolazak u Srbiju vezuje se za 1982. godinu. Tada je, u ime sedam hiljada Jugoslovena, dopremila humanitarnu pomoć za sestre Čuljak, koje su bile promrzle u snežnoj mećavi i lečile se na VMA u Beogradu.

Srbija ju je tada očarala, naročito Zlatibor, pa je sve češće dolazila. 1991. godine osnovala je firmu koja se proslavila proizvodima za mršavljenje.

Poverenje u ljude

Veliku naklonost javnosti stekla je i odlukom da promeni veroispovest i pređe u pravoslavlje. O svojim razlozima i veri u ljude otvoreno je govorila.

„Potpuno mi je normalno da u ovakvoj situaciji pomognem ugroženima koliko to mogu jer volim ljude i verujem im, iako sam se mnogo puta opekla zbog toga. Ali ja jako verujem da je Bog na strani dobrih ljudi, zato sam i prešla u pravoslavnu veru“, rekla je.

Godine 2012. primljena je na VMA zbog povišenog krvnog pritiska, nakon čega se oporavljala i u Holandiji. Bolest je, međutim, uzela maha i ona je ubrzo preminula.

Poslednji pozdrav u Koprivnici

Sahranjena je u rodnoj Koprivnici u Hrvatskoj, isključivo u krugu najbližih, kako je njena porodica i zahtevala. Iako se decenijama družila sa brojnim imenima sa javne scene, od svih estradnih zvezda na njenu sahranu došla je samo Neda Ukraden.