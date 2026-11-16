Zabava

Beogradska arena bila je puna do poslednjeg mesta kada je Pitbull stigao u prestonicu u okviru svetske turneje "I'm Back". Američki reper, poznat i pod nadimkom Mr. Worldwide, napravio je spektakl, a publika je pevala njegove najveće hitove.

Jedan trenutak je ipak posebno privukao pažnju: sa flašom šljivovice u ruci, odlučio je da pozdravi dvojicu srpskih sportskih velikana, Novaka Đokovića i Nikolu Jokića.

Pitbull je pozdravio Đokovića kao jednog od najboljih tenisera ikada, a Jokića kao jednog od svojih omiljenih NBA igrača, nakon čega su Arenom odjeknuli aplauz i ovacije.

Da se razumemo, flaša šljivovice u ruci pred punom Arenom nije nešto što bi prošlo svakome. Pitbullu je prošlo — i to je bio momenat večeri o kome se priča.

Potrudio se i da se publici obrati na domaćem jeziku: "Hvala, Beograde". Kratko, ali jasno.

Sudeći po Beogradu, poruka turneje je jasna — vratio se u velikom stilu.

Na repertoaru su bili neki od njegovih najvećih hitova, među kojima "Don't Stop the Party", "Hey Baby", "International Love", "Give Me Everything", "I Feel Good" i "Suave". Setlista je udarna, nema šta.

Poručio je i da želi da slavi sa okupljenima, a publika mu je uzvratila horskim pevanjem i, po svemu sudeći, odličnom atmosferom.

Da je Nikola Jokić veliki ljubitelj Pitbullove muzike, poznato je odranije. Tokom Eurobasketa 2025. kamere su zabeležile srpskog košarkaša kako na klupi peva upravo "Don't Stop the Party", pa je reperov pozdrav u Areni dobio i dodatnu, zanimljivu dimenziju.

Ko je pratio to prvenstvo, zna da Jokićev repertoar na klupi ima bar jednu Pitbullovu stvar. Zato je pozdrav iz Arene delovao kao da je stigao na pravu adresu.

Na koncertu su bile i brojne poznate ličnosti iz Srbije, među kojima Teodora Džehverović i Nikolija Jovanović. U Beogradu se ovakve večeri, očigledno, ne preskaču.

Posle beogradskog nastupa, Pitbull turneju nastavlja koncertom u Bratislavi. Ako je suditi po Beogradu, šljivovica je ovog puta bila najjači adut — pitanje je samo čime će da iznenadi Bratislavu.