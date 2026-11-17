Zabava

Nikolija Jovanović gostovala je u podkastu „Voštcast“, gde je otvoreno govorila o muzičkom ukusu, botoksu, zaradi i braku sa Reljom Popovićem.

– Ne volim mejnstrim muziku! Ali volim pare – rekla je Nikolija, bez ustručavanja govoreći o spoju ličnog ukusa i profesionalnih izbora.

Ne krije ni botoks. O estetskim korekcijama govorila je opušteno, uz dozu humora i poruku da se na njenom licu i dalje sve primećuje.

– Meni se na licu sve vidi! Bez obzira na botoks, sve se vidi... – kazala je kroz smeh.

Poseban deo razgovora bio je posvećen odnosu sa suprugom Reljom Popovićem i početku njihove ljubavne priče. Nikolija i Relja upoznali su se dok je on bio član grupe Elitni odredi, u kojoj je nastupao zajedno sa Vladom Matovićem. Tada su sarađivali na pesmi „Alkohola litar“, a pevačica se prisetila da je privlačnost među njima bila snažna od samog početka.

Njihova bliskost nije prošla nezapaženo. Fanovi Elitnih odreda su je svojevremeno povezivali s raspadom sastava, a Nikolija je ispričala i kako su oni reagovali. Zamolila je da je izuzmu iz priče, jer su se njih dvoje, kako kaže, odmah kliknuli i zaljubili. Bilo je tu i fanova koji su molili Relju da se suzdrži i sačeka da se pesma završi.

Kazala je i da je prošlo 12 godina, ali da svako ima svoj tempo i svoj pravi trenutak, i da nije imala očekivanja o tome šta će javnost da kaže.

Nakon venčanja Nikolija je uzela Reljino prezime i kaže da joj svi govore da se prolepšala. Venčanje je bilo iznenađenje povodom njenog rođendana, o njemu gotovo niko nije znao ništa, a posle su zajedno otišli na ručak.

Organizovati svadbu o kojoj skoro niko ništa nije znao – to je već za posebno priznanje. Nikolija, sledeći put bar nas pozovi.