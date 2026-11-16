Zabava

Stefan Sablić, sin Jelisavete Seke Sablić, danas gradi karijeru kao pozorišni reditelj i pijanista. Nosi majčino prezime,

Seka ga je rodila u 34. godini i nikada nije želela da otkrije ko je njegov otac. Godinama su kružile priče da je sina dobila iz vanbračne veze sa jednim kolegom, ali glumica na takva nagađanja nikada nije davala komentare. To pitanje, dakle, stoji otvoreno već decenijama i nije nikakva nova vest — samo detalj koji je ona odlučila da drži pod ključem.

O poslovnoj saradnji sa slavnom majkom bio je konkretan: Sarađivati s njom je kao i sarađivati s bilo kojim drugim glumcem... Na sceni, kaže, nema posebnog odnosa, a imao je, dodao je, sreće da radi i sa drugim vrhunskim glumcima.

Od sina i snaje Seka je dobila dvojicu unuka, Leona i Dina, i nikada nije krila da u toj životnoj ulozi najviše uživa. Na sceni je ostvarila sve što se može zamisliti, ali joj u ljubavnom životu nije išlo tako glatko.

U emisiji "Slučajni partneri" otvoreno je priznala da joj u ljubavi nikada nije išlo: U bukvalnoj ljubavi se nikada nisam snašla... Dodala je i da se u to nikada nije razumela, da razume ljubav preko scene, ali da ovako — odmah muca.

Ostaje pitanje koje se piše bez potpisa. Seka ga decenijama ne otkriva, i to je verovatno jedina uloga u kojoj nema nameru da izađe na bis.