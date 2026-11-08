Tanja Savić na Maldivima: ajkule na metar od ležaljke i dva nova spota

Zabava

Maldive su odavno destinacija na kojoj se odmara, ali retko ko tamo stigne sa dva posla u istom koferu — odmorom i snimanjem. Tanja Savić je rešila da spoji to dvoje.

Pevačica je na Maldive otputovala sa sinovima Maksimom i Đorđem i verenikom Mukijem, a sa te destinacije je objavila snimke na društvenim mrežama. Iz njenih objava se vidi da je raspoložena i da joj je, kako je poručila, sve potaman.

Prvo je pokazala da uživa, a onda je priznala da nije mogla da sedi skrštenih ruku — odlučila je da upravo tamo snimi spotove. "Stigli smo na Maldive da malo odmorimo a ja nisam imala mira dok nisam smislila da bi ovde bilo dobro snimiti i spotove! Uskoro izlaze dve nove pesme", poručila je. Iskreno, ovo je i najpametnije moguće ponašanje: more platiš jednom, a iskoristiš ga i za posao.

Glavni snimak je, po svemu sudeći, bio onaj sa sinovima. Maksim i Đorđe su sa svojevrsne ležaljke gledali ajkule kako plivaju na metar od njih, u plićaku. Nije to baš klasična slika sa porodičnog letovanja, ali deca su, čini se, bila oduševljena — a i ko ne bi, kad se more ispred tebe pretvori u akvarijum.

U kadru snimljenom sa čamca pojavio se i njen izabranik Muki, koji je izronio iz vode. Ne treba posebno objašnjavati da je taj kadar privukao pažnju — izranjanje iz vode uz maldivsku pozadinu radi svoj posao.

Tanja je ranije rekla da priželjkuje proširenje porodice i ćerkicu. Za sada je proširenje stiglo u drugom obliku — u vidu dve nove pesme, koje uskoro izlaze. A ako se i ona druga želja jednom ostvari, imaćemo još jedan razlog da pratimo njen profil.

U međuvremenu, jedno pitanje za sve vas: biste li vi pristali da gledate ajkulu na metar od ležaljke samo da bi kadar bio bolji?