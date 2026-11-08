Anđelka Prpić otkrila šta su joj kolege rekle o „48 sati svadba“

Zabava

Anđelka Prpić je svoju televizijsku karijeru počela kao voditeljka. Jedno leto vodila je emisiju „48 sati svadba“, a kako je ispričala u emisiji „Amidži šou“, u to vreme sve kolege bile su izričito protiv toga da taj posao prihvati. „Sve kolege koje su me savetovale i želele mi dobro, svi su bili protiv toga“, rekla je. Savetovali su je da odbije, jer je to po njima bio treš.

Uprkos tome, prihvatila je izazov. Razlog je, kaže, u tome odakle dolazi — Anđelka je iz Požarevca, tačnije iz jednog sela oko Požarevca, odakle su, kako primećuje, svi sada u Beču, što je u tom kraju i uobičajeno. Taj mentalitet, kako se slave svadbe, običaji, muzika pod šatrom i igranje kola, nosi u sebi. I baš zato ga ne bi imala gde drugde da pokaže, a zna sva kola da igra.

Moravac, Vlaško, Užičko — sve. A za jedno ima poseban komentar: „Vlaško kolo je ozbiljan kardio.“

Prpićeva je otkrila i kako je odrastala. Praktično je, kaže, odrasla pod šatorom, pa su joj sve slike iz detinjstva sa mamom i tatom ispod šatora. Zato ih je stalno pitala da li su je ikada vodili negde drugde. Tata ju je vodio i na Marakanu, a to su, kako je dodala, uspomene koje vuče — da ne kaže traume.

Na kraju je u svom prepoznatljivom duhu opisala kako izgledaju tradicionalna slavlja. Kad krene kolo, to traje 20 minuta bez prestanka: prvo Moravac, pa Užičko, pa na kraju Vlaško, kad već svi popadaju i ostanu samo najizdržljiviji. Ponudila je i da emisiju završe upravo tako — što da ne, vežbaće se.