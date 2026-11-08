Mina Kostić se ne zove Mina: u dokumentima joj piše Jasmina

Zabava

Već 25 godina je na estradi i svi je znaju kao Minu, a u dokumentima joj piše Jasmina. Pevačica Mina Kostić je o pravom imenu govorila u emisiji "Pretres", a malo ko zna kako joj je pravo ime.

Otac joj je po rođenju dao ime Minira Jašari. To ime joj se, kako je ispričala, nije svidelo kad je odrasla, pa je odlučila da ga promeni.

Promenila sam ime i prezime sa 19 godina. Mina su me zvali. Mene je moje ime strašno nerviralo - rekla je.

Objasnila je i kako je to izgledalo: otišla je u opštinu i rekla da hoće da promeni ime zbog ličnih stvari. Od tada je Jasmina, ali je svi i dalje zovu Mina.

To nije jedina tema iz njenog života o kojoj je javno govorila. Godinama je pričala da je njena majka rodila desetoro dece, a četvoro pobacila, te da je ona kao petogodišnja devojčica usvojena i da ju je odgajila Duda Ivanović. Kao razlog je navela teško materijalno stanje svojih bioloških roditelja, oca Alije i majke Zoje.

Tada je tvrdila da je pored pokojne Dude živela kao princeza, a kasnije je priznala da joj je ta ista žena navodno zagorčala život. U intervjuu je rekla da je Duda nikada nije usvojila i da je sve bilo nametnuto, uz tvrdnju da je kod nje počela da živi tek sa 19 godina. Dodala je i da je Dudu volela kao majku, ali da je zbog nje, kako je navela, maltene odgurnula svoju braću i sestre.