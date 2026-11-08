Majka sedmorice sinova privukla pažnju, a Ražnatović je ocenio: Primer prave Srpkinje!

Zabava

Kada priča o sedmorici dečaka postane javna tema, Emilija Ivanišević (32), majka sedmorice sinova, svojom životnom pričom privukla je veliku pažnju javnosti.

Emilija je na svoj način podijelila detalje o sedam prirodnih porođaja, naglašavajući da je svaki proces bio jedinstven i različit. Istakla je da je želela da svaki porođaj prođe sama, uz podršku lekara i babica.

Mislim da je to sve stvar izbora. Smatram da imam dovoljno samopouzdanja u tim trenucima i poverenja u svoje lekare i babice da mogu da izvedem to sama, onako kako je Bogom dano, otkrila je majka sedmorice dečaka.

Emilija je oduvek želela veliku porodicu, a njena ljubavna priča sa suprugom Đorđem počela je još u srednjoj školi. Tokom drugog porođaja desile su se komplikacije, kada se dete rodilo pet puta obmotano pupčanom vrpcom.

Njenom pričom oduševio se i Veljko Ražnatović, koji je sam otac trojice dečaka, pa je na svom Instagram profilu objavio fotografiju iz emisije u kojoj je gostovala.

U objavi je napisao: Svaka čast za ovu ženu! Primer prave Srpkinje! Slava Gospodu.

Emilija sedmoricu sinova danas vaspitava sa puno ljubavi.