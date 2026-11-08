Rada Manojlović otkrila šta je Suzana Jovanović uradila za nju: „Meni je dvadeset evra bila kuća“

Zabava

Dokumentarni film „Sale“, posvećen životu i karijeri Saše Popovića, izazvao je ogromnu pažnju domaće javnosti, a emotivna priča zaokružena je sećanjima porodice i najbližih saradnika. Među njima je i pevačica Rada Manojlović, koja je podelila uspomenu sa samog početka svoje karijere.

Kako je ispričala, od Popovića je imala ogromnu podršku, posebno dok još nije postala velika zvezda, a Suzana Jovanović i on pokazali su, kako kaže, pravu ljudsku veličinu. Na takmičenju su videli u kakvim stajlinzima dolazi i nije im bilo teško da zaključe da baš i nema.

Običan dan se, po njenim rečima, pretvorio u pravi san: Saša Popović ju je neočekivano pozvao i saopštio joj da će Suzana doći po nju za petnaest minuta i odvesti je u poznati tržni centar, gde joj može kupiti garderobu — šta god joj se svidi.

– Ona me je uhvatila za ruku, pa me je vodila kroz sve spratove i butike... Meni je dvadeset evra bila kuća – ispričala je Rada. Sandale koje je tada, 2007, gledala koštale su dvesta evra, što je po njenoj proceni danas osamsto do hiljadu evra, i bila je to cena koja joj je tada bila preskupa.

Pevačica i danas, kako kaže, pamti koliko joj je ta pomoć značila i ostala je pod utiskom te nesebične dobrote.

Inače, Rada je često na meti kritika zbog stajlinga. Jednom prilikom je otkrila da je za njen stajling zadužena sestra, da joj je sandale poklonio fan iz Banjaluke i da od fanova redovno dobija poklone — narukvice, ogrlice, svašta nešto — što joj je znak poštovanja. Dodala je i da fanovi znaju njen ukus. – Fanovi su mi dali više poklona nego moji bivši momci – rekla je tada.

Pevačica je prošla i kroz ljubavnu dramu, zbog koje je završila na lekovima: bila je u jednoj vezi, a zaljubila se u drugog.

Ko vas je poslednji put za ruku proveo kroz sve spratove i butike? E, takve stvari se pamte ceo život.