Zabava

Seka Aleksić odgovorila je na prozivke da je na koncertu u Zagrebu pevala na plejbek. Kaže da je na plejbek išao samo deo pesama, a kritike je prokomentarisala sinoć, na nastupu u jednom popularnom beogradskom klubu, gde je objasnila i zašto je deo set-liste išao tako.

Bilo je sjajno, uvek će biti komentara i ovakvih i onakvih, rekla je pevačica. Dodala je i da su joj to dva najbolja koncerta u karijeri — nikad nije okupila više ljudi, nikad nije bila takva atmosfera, nikad nije tako izgledala i igrala i nikad se nečemu nije tako posvetila.

Na svemu tome, kako je ispričala, radilo se godinu dana. Uključila se u pripreme svih plesača, koreografije i stajlinga, a posvetila se i bendu.

Ono što joj najviše smeta je, kako kaže, to što je ljudima bitnije da li su nove pesme, plesački jako zahtevne, pevane na plejbek, nego to koliko je koncert stvarno bio dobar. Kao izvođač, navodi, to ne može da prihvati.

Objašnjenje za plejbek je, bar za nju, sasvim jednostavno: na set-listu je ubacila i pesme koje inače uopšte ne izvodi uživo, a brže i novije pesme izvođene su na plejbek. Njoj je to, kaže, skroz okej.

Zamislite, ja tri sata bukvalno dam zadnju srž sebe i onda neko kaže: Pevala si na plejbek, poručila je. Kao primer navela je "Lisicu" — pesmu koju je, tvrdi, nemoguće pevati i istovremeno igrati.

Njeni koncerti trajali su tri sata, a na sceni je bilo 16 plesača i zahtevna koreografija. Seka smatra da je potpuno normalno da neko nekad peva na plejbek i da ljudi to ne treba tako da mere.