Zabava

Jelena Tomašević i Ivan Bosiljčić su se tokom 2019. godine sklonili od gradske gužve i pazatili kuću u beogradskom naselju Šumice, nakon što su prethodno stanovali u strogom centru grada.

Pevačica i glumac, koji su u braku od 2011. godine i imaju ćerku Ninu, važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Kad je njihov dom u pitanju, pobrinuli su se oko svakog detalja i sve podredili uživanju.

U kući dominiraju zemljani tonovi, kao i brojni umetnički detalji. Kako su jednom prilikom pokazali, uživaju i u dvorištu punom zelenila koje je oivičeno živom ogradom, zbog čega su im leta i proleća prijatnija i vedrija.

Bez uvrede za strogi centar, ali zamena betona za živu ogradu i travu zvuči kao pun pogodak. Zemljani tonovi plus umetnički detalji su kombinacija koja retko omaši, a dvorište koje radi za tebe cele sezone je pravi luksuz. Nama ovo više liči na kuću za odmor nego na bekstvo iz grada, ali ako ima mesta za oba, ko bi se bunio? Nego, da li bi ti menjala stan u centru za kuću sa dvorištem i živom ogradom?