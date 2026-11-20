Zabava

Aleksandar Misojčić Xander pojavio se na promociji novih pesama pevačice Sandre Čaprić, gde je s medijima razgovarao o poslovnim planovima i o tome kako se nosi sa svakodnevnim stresom.

Kaže da u poslednje vreme ima mnogo obaveza — redovno nastupa, radi na novim pesmama i priprema projekte koje planira da predstavi publici. Nedavno je izbacio dve nove pesme, a priznaje i da je malo umoran. Zato pravi diskografsku pauzu do kraja godine, posle koje slede nova izdanja. Jedva čeka da ih objavi, napraviće i promociju, a već je u studiju i smišlja spotove.

Xander je jedan od učesnika generacije „Zvezda Granda“ koja je uspela da izgradi prepoznatljivo ime na estradi. U istoj sezoni takmičili su se i Zorana Mićanović i Isak Šabanović. On smatra da je za uspeh posle takmičenja neophodno kontinuirano ulaganje u karijeru — kaže da je nas nekoliko ostalo jer smo se trudili i ulagali u sebe, a da svako ko izađe iz takmičenja i ne nastavi da radi na sebi ne može da uspe. Dodaje i da nastupaju uglavnom samo vikendom, ali da je to posao koji traje 24 sata dnevno.

Kada ga nešto iznervira, kako je rekao, poseže za lekovima za smirenje. „Vrlo često popijem kada me iznerviraju“, rekao je. Dođe u stan, popije i onda mu je sve u redu — pusti neku seriju, gleda i u svom je svetu. „Danas se brzo živi, pa što da se ne iskoristi medicina za opuštanje“, dodao je.

Novogodišnji nastup je već dogovorio. Praznike će provesti radno u Bugarskoj, gde često nastupa, a postoji mogućnost da prihvati i dodatni angažman — stigla je ponuda da peva i dnevnu žurku, pa će videti da li će doći do dogovora.