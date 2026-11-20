Zabava

Zmajevi su pobedom nad Rumunijom samo potvrdili osvajanje drugog mesta u grupi B4, koje su već ranije obezbedili, a samim tim i učešće u baražu za popunu elitne grupe Lige nacija. Posao je, dakle, bio završen i pre tog meča, pa je pobeda došla kao šlag na tortu — a torta se u ovom slučaju sekla uz muziku.

Alajbegović je proslavio uz pesmu Aleksandre Prijović, koju je pustio preko zvučnika koji je nosio sa sobom. Reprezentativac BiH je sa stadiona izašao sa zvučnikom u rukama, a iz njega se orila njena numera "Testament".

I nije to prvi put da se u taboru Zmajeva slavi uz istu pevačicu. Prošlog meseca je Tarik Muharemović posle utakmice sa Poljskom preko zvučnika pustio njenu pesmu "Kababa". Ista pevačica, drugi igrač.

Način na koji su izabranici Sergeja Barbareza slavili pobede nije promakao ni samoj Aleksandri Prijović. Mnogi su zapazili da je posle meča sa Rumunijom popularna pevačica na Instagramu zapratila najpre Muharemovića, a sada i Alajbegovića. A to je, složićete se, najlepši način da neko primeti da si pobedio.

To sugeriše da je itekako zapazila šta se dešava na Bilinom polju i da joj je drago što se reprezentacija naših zapadnih komšija raduje uz njene hitove. Dva prata u kratkom roku su, u ovom slučaju, vredela više od svakog spota.

Priča je, priznajmo, i malo smešna: fudbaleri koji sa stadiona izlaze sa zvučnikom u rukama. Ali ako ovako izgleda slavlje posle pobede, neka ga bude što više.

Ostaje jedno pitanje: ako Zmajevi izbore elitnu grupu, hoćemo li dobiti i celu plejlistu? Mi smo za — samo da se ne peva posle poraza.