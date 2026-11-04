Nikola Orozović postao otac: sinu dao ime Tadej

Zabava

Nikola Orozović, bivši učesnik rijalitija „Zadruga“, postao je otac. Vest je podelio sa svojim pratiocima na društvenim mrežama, a sinu je dao ime Tadej.

„Postao sam otac! Najsrećniji sam čovek na svetu! Hvala ti, ljubavi moja, na najlepšem poklonu. Dobrodošao, Tadej!“, napisao je ponosni otac u emotivnoj poruci.

Uz to je potvrdio i da se majka i beba osećaju odlično, a slavlje u krugu najbližih već je počelo. Proslava povodom rođenja naslednika potrajaće do kasno u noć.

Čestitke su počele da pristižu odmah — od prijatelja, porodice i obožavalaca.

Ime koje su roditelji odabrali nosi snažnu simboliku i duboko ukorenjeno značenje u našoj tradiciji — potiče od reči koja označava snagu, pobedu i zaštitu. Za dete koje tek dolazi na svet teško da može bolje: da ti ime unapred nosi pobedu.

U svetu u kojem se skoro svaka vest iz rijaliti sveta dočekuje sa podignutom obrvom, rođenje deteta je jedna od retkih koja ide bez ikakve ironije. Tu nema šta da se komentariše osim da se čestita.

Novopečeni otac ne krije da mu je ovo najlepši i najvažniji trenutak u životu.

Nek je srećno, Tadeju. Sa imenom koje znači pobedu, valjda je i sudbina unapred upisana.