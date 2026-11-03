Malo ko zna čime se Snežana Đurišić bavila u Americi: imala je butik i radila nekretnine

Zabava

Pevačica Snežana Đurišić jedan je period života provela u Americi, gde je radila poslove koji s muzikom nemaju nikakve veze. Imala je butik, a bavila se i nekretninama.

Sa porodicom se preko okeana preselila devedesetih godina. Muzika joj je oduvek bila najveća ljubav, ali je u tom periodu odlučila da se posveti i drugim zanimanjima i našla se u svetu privatnog biznisa. Ipak, takav način života nije joj u potpunosti odgovarao, jer je muzika ono u čemu se oseća najispunjenije.

– Dok sam živela u Americi imala sam butik, pa sam malo radila i nekretnine. Bilo mi je malo dosadno... ja se najbolje osećam u svojoj pevačkoj koži – ispričala je jednom prilikom.

Ako čitate između redova, butik i nekretnine nisu bili nova karijera, nego način da se ubije vreme. Nije htela da ide da peva po svaku cenu, pa je probala nešto drugo — a onda shvatila da joj to drugo nije to.

Snežana je nedavno govorila i o tome da li je danas lakše izgraditi karijeru nego u vreme kada je ona počinjala. Njena ocena je podeljena — sa jedne strane jeste lakše, sa druge nije.

– Danas može neko ko i nije baš kvalitetan pevač, ukoliko ima dobru pesmu i tim koji radi za njega, da napravi neko ime. E sad, koliko to traje je diskutabilno... mogao si da prođeš samo ako si znao, nikako drugačije – rekla je pevačica.

Ono što je nekad bilo pravilo, danas je samo jedna od opcija. Pre se znalo da bez znanja nema karijere, a sada je, po njenim rečima, dovoljna dobra pesma i tim da te neko zapamti — pitanje je samo koliko dugo.

Snežana je, u svakom slučaju, dokaz da se i iz butika u Americi vraćaš tamo gde se najbolje osećaš. U svoju pevačku kožu.

A vi — biste li izdržali dosadu zbog posla koji nije vaš?