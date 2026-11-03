Milica Todorović donela odluku o ocu svog deteta: „Svi smo bili u drami, neću još i da ga slikaju“

Zabava

Pevačica Milica Todorović ponovo je u centru pažnje zbog informacija o odnosu sa partnerom, ocem njenog deteta. O njima se pisalo i ranije, a glavna tema tada je bila to što ga retko viđaju u njenom novom stanu. Novi detalji sada ukazuju na to da se situacija u međuvremenu promenila — i to nabolje.

Pritisak je popustio

Kako tvrdi izvor blizak pevačici, partner je ranije izbegavao da dolazi u stan u vreme kada bi mogao da bude primećen ili fotografisan. Hteo je da izbegne susrete i sa medijima i sa komšijama, posebno zbog priča koje su kružile o njegovom bračnom statusu.

Taj pritisak javnosti je u međuvremenu popustio, pa on sada u stan dolazi gotovo svakodnevno i viđa dete, i više se ne skriva kao ranije.

Izvor dodaje i da Milica nije htela da priča previše o partneru, ali da je sada jasnije da joj je mnogo lakše. Beba fino napreduje, a sve je, kako se navodi, bolje nego što je bilo.

„Svi smo bili u drami“

Pevačica je prijateljici, prema istom izvoru, prenela i šta joj je rekla majka: „Majka mi je rekla da je tako najbolje, da on dolazi kad može i kad je bezbedno... Svi smo bili u drami, neću još i da ga slikaju.“

To su, kako se navodi, govorile u jeku skandala. Kasnije su se, kako se navodi, svi opustili kada su se strasti u javnosti malo slegle.

Milica tu ništa ne bi menjala. Kad bude spremna, progovoriće o svemu, a za sada ostaje sve po starom.

24 kilograma manje

Pevačica je nedavno govorila i o promenama kroz koje prolazi nakon porođaja. Otkrila je da je izgubila 24 kilograma, ali da joj je ostalo još nekoliko kilograma koje želi da skine pre povratka snimanju spotova.

„Smršala sam 24 kilograma otkako sam se porodila! Ostalo mi je još nekih 8 do 10 kilograma da smršam kako bih mogla da snimam nove spotove.“

U emisiji „Stars Show“ govorila je i o zdravlju — da se pati sa insulinom, da ima lek kojim se bocka i tako reguliše insulin i da se hormoni polako vraćaju u normalu.

Bez alkohola pre nastupa

Milica je govorila i o alkoholu, otkrivši da nikada ne pije pre nastupa jer joj, kako kaže, ne prija i otežava pevanje.

Probala je to ranijih godina, kad je bila mlada i bez iskustva, i kad joj je neko rekao da popije nešto da joj se otvori grlo. Njoj se grlo tada, kako kaže, zatvori i ne može ništa, pa joj alkohol ne treba.

Uz to je dodala da je i ovako luda, pa treba zamisliti šta bi bilo tek da popije.