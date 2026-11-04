Ivana Đorđević je bila „Naslednica” Lepe Lukić, a danas drži frizerski salon u Opovu

Zabava

Lepa Lukić i tada devojčica Ivana Đorđević privukle su dosta pažnje emotivnom pesmom „Naslednica”. Ivana je s Lepom pevala stihove Briši, briši suze s lica ja sam tvoja naslednica, pa ne čudi što se potom neko vreme bavila muzikom.

Lukićeva je podržavala Ivanu da zaista postane njena naslednica, a i kritičari su joj predviđali uspešnu karijeru. Ivana tada nije krila koliko joj to znači: Ja ne znam da li ima srećnije devojčice od mene što me je kraljica narodne muzike Lepa Lukić proglasila nasledicom...

Pevala je, kako je govorila, tek ponekad, ali se često vraćala žanru Lepe Lukić. Ja volim da pevam i ove modernije pesme, ali više volim stare, izvorne pesme, leže mi obe vrste, istakla je.

Pre desetak godina Ivana je odlučila da se potpuno povuče iz sveta muzike. Mediji su pre nekoliko godina pisali da vodi frizerski salon u Opovu, pa je od cele priče o naslednici ostalo pre svega sećanje na taj nastup — i pitanje šta bi bilo da je ostala na sceni.

Podsetnik je stigao nedavno: bivša zvezda Granda Nikola Savić objavio je Instagram priču sa Ivanom Đorđević, na kojoj se vidi kako „Naslednica” danas izgleda. To je i najbrži način da saznaš gde je neko završio — retko ko iz tog sveta danas dođe na naslovnu stranu, ali zato se pojavi u tuđoj priči i tema se odmah vrati.

Da budemo iskreni, malo je onih koji posle predviđanja lepe karijere završe za frizerskim stolom, ali to nikako nije promašaj. Šta mislite — falila bi vam na sceni ili je Opovo sasvim dobar kraj te priče?