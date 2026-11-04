Ceca stigla na snimanje „Zvezde Granda“ u sivom kompletu: „Ne postoji lepši miris na planeti od bebe“

Zabava

Ceca Ražnatović stigla je u ponedeljak na snimanje emisije „Zvezde Granda“, a pažnju je privukla pre nego što je izustila i reč. Pojavila se u veoma atraktivnoj kombinaciji — sivom kompletu koji čine strukirani sako i šorts. Sako i šorts u istoj kombinaciji zvuče kao recept za katastrofu, ali kod Cece to izgleda kao da je sve isplanirano do poslednje niti.

Na snimanje je došla posle pauze i kratkog boravka u Španiji, gde je posetila ćerku Anastasiju Ražnatović. Pred okupljenim novinarima bila je vidno raspoložena i nije krila koliko je uživala na tom putovanju.

Najlepše joj je, kako kaže, bilo uz unuka.

– Odlično, bila sam sa bebom 24/7. Najdivnije sam se provela na svetu, ne postoji lepši miris na planeti od bebe – rekla je sa osmehom.

Novinare je zanimalo i šta misli o lepim vestima iz života mladog repera Mihajla Veruovića Vojaža, koji je nedavno postao otac. Ceca je otkrila da je za prinovu znala i pre nego što je vest dospela u javnost, pa je ništa nije iznenadilo.

– Videla sam danas u medijima, ali ja sam to znala! Od srca mu čestitam i želim mladim roditeljima da uživaju u bebi i da beba bude živa i zdrava.

Ako neko vest zna pre naslova, to je Ceca. Dok mi čitamo, ona je već odavno u toku.

Što se tiče izdanja, sako uz šorts je rizična kombinacija — deluje kao da je neko u poslednjem trenutku prekratio odelo — ali ovde je sve leglo na svoje mesto. Povratak u studio je, sudeći po osmehu, dočekala bolje nego što većina nas dočeka početak nedelje.

Kad Ceca ušeta na snimanje, kamere ionako prvo traže nju — i to je jedina stvar u celoj priči oko koje nema nikakve spekulacije.