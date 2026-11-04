Jelena Karleuša demantovala priče o otkazanim nastupima: Idem u petak u Švedsku

Zabava

Poslednjih dana se neprestano pričalo o tome da Jelena Karleuša neće nastupati, a pevačica je te navode odmah demantovala. Poručila je da u petak putuje u Švedsku, gde ima zakazan nastup, i da će pevati i dalje.

– Idem u petak u Švedsku. Nisam kriminalac da ne bih pevala, ja sam velika zvezda, najveća, jedina sa Balkana koja je poznata širom sveta – rekla je Karleuša.

Na priče o tome da neće pevati reagovala je i nizom pitanja: navela je da ne zna o čemu se radi i koji problem imaju ti ljudi, pa upitala zašto ne bi pevala i ko treba da peva ako ne najveća zvezda.

– Izgleda da su došla takva vremena – poručila je i dodala da takve priče nisu ni prve ni poslednje.

Ko je čekao da Karleuša otkaže nastupe, izgleda da će morati da nađe neku drugu temu za ogovaranje.