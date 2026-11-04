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Jelena Karleuša demantovala priče o otkazanim nastupima: Idem u petak u Švedsku

Mandy Mandopoulos · 04. novembar 2026.

Poslednjih dana se neprestano pričalo o tome da Jelena Karleuša neće nastupati, a pevačica je te navode odmah demantovala. Poručila je da u petak putuje u Švedsku, gde ima zakazan nastup, i da će pevati i dalje.

– Idem u petak u Švedsku. Nisam kriminalac da ne bih pevala, ja sam velika zvezda, najveća, jedina sa Balkana koja je poznata širom sveta – rekla je Karleuša.

Na priče o tome da neće pevati reagovala je i nizom pitanja: navela je da ne zna o čemu se radi i koji problem imaju ti ljudi, pa upitala zašto ne bi pevala i ko treba da peva ako ne najveća zvezda.

– Izgleda da su došla takva vremena – poručila je i dodala da takve priče nisu ni prve ni poslednje.

Ko je čekao da Karleuša otkaže nastupe, izgleda da će morati da nađe neku drugu temu za ogovaranje.

Sa informacijama iz javnih izvora, Vikipedije, Jutjuba, Instagrama i TikToka.