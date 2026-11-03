Miša Grof demantovao tvrdnje Nikoline Pišek: „Ma kakav pištolj, to nikada!“

Zabava

Miša Grof, otac Vidoja Ristovića, oglasio se nakon što su u javnost isplivale tvrdnje Nikoline Pišek da je prolazila kroz psihičko i fizičko nasilje od strane bivšeg muža.

Prvo je komentarisao njenu tvrdnju da ju je Vidoje udario. Kaže da to nije bio slučaj i pita se zašto to nije rekla ranije, kada je, kako navodi, prošlo pet godina otkako je on otišao. Po njegovim rečima, Nikolina nikada nije htela da ostavi Vidoja, a sve vreme je pričala da je to bila najveća ljubav. Za njihovu vezu kaže da je bila ozbiljna ljubav.

O tvrdnji da je stavio pištolj na sto kada je ona poželela da ga ostavi, bio je kratak: „Ma kakav pištolj, to nikada!“ Dodao je da je nju nije tukao, kao i da bi se o tome, posle pet godina, znalo ranije.

Kao motiv za iznošenje ovih tvrdnji navodi njen novi romantični odnos: „Ona to verovatno sada iznosi zbog svog novog verenika.“

Istakao je i da ne želi da reaguje na njene optužbe i ponovio da između njih nije bilo nasilja. Sve je to, kako kaže, šala i komedija, a o svom pokojnom sinu govori kao o čoveku koji nikada nije pokazivao agresivne ispade i koji ju je obožavao. Nikolina, po njemu, sada pravi dramu.

Njegov odnos sa bivšom snajom, dodaje, funkcioniše bez problema — čuju se normalno i ne zna što takve stvari sada priča.

Nikolina Pišek je potvrdila da je nasilje trpela od Vidoja Ristovića.