Miljana Gavrilović uspavala troje dece pa napravila filmsko veče: na stolu kajmak, plavi sir i mortadela

Zabava

Glumica Miljana Gavrilović podelila je fotografiju iz svog porodičnog doma i pokazala kako provodi jedno veče tokom radne nedelje kao majka troje dece. Iz objave se vidi da ona i suprug i pored mnoštva obaveza uspevaju da nađu vreme jedno za drugo.

Ritual je jasan: prvo se uspavaju deca, pa onda film. Nekada su to radili svako veče, a sada su, kako je objasnila, proredili. Ranije smo gledali čak i svakog dana, a sada je to svakog trećeg dana recimo… Napisala je i da često umesto filma izaberu onlajn predstavu, i da to, kako kaže, nema cenu.

Za supruga je spremila pravi tanjir domaće hrane. Na njemu su se našli kajmak, kiseli krastavčići, plavi sir i mortadela. Ako je suditi po fotografiji, filmsko veče kod Gavrilovića ozbiljno je krenulo iz kuhinje.

Šta misli o vaspitanju dece

Miljana je govorila i o tome kako gleda na izbor profesije svoje dece. Neće ih ograničavati, kaže, i ne vidi ništa sporno u tome da neko od njih jednog dana završi na internetu. Ma ako hoće neka bude jutjuber, slobodno, rekla je i dodala da nema neka ograničenja.

Njena poenta je, prema njenim rečima, negde drugde: decu treba usmeravati da imaju osnovnu kulturu i da osećaju dobrotu prema drugima, čak i kada je druga strana ne uzvraća. Za nju je, kaže, niko nije ostao imun na dobro srce, a u svakoj debati svako je pomalo u pravu.

Ima i stav o školi koji će mnogima zvučati poznato. Priznala je da je među onim mamama koje nikada nije zanimala ocena, niti šta se u školi dogodilo, nego čeka da joj dete prvo kaže. Ni ne zna da ima test, pa otvori svesku i vidi peticu. Kad pita zašto ne priča, ćerka joj odgovori da je već rekla tati. Ne ljuti se zbog toga. Pušta ih da sami dođu do nekih stvari, jer bi, kako smatra, bilo glupo da im ona non stop govori o greškama.

Priznajmo, od cele priče nas je najviše zaboleo onaj tanjir. Kajmak, plavi sir i mortadela zvuče kao mnogo bolji scenario od polovine filmova koje bismo gledali uz njih. Je l' kod vas filmsko veče počinje iz kuhinje ili iz zamrzivača?