Aca Lukas u Areni bez kolega: Nisam ni sa kim dobar!

Zabava

Estradni vuk Aca Lukas, onaj koji uvek kaže šta mu je na srcu, totalno je šokirao javnost pred svoj nastup u beogradskoj areni. Nije se libio da poruči da mu apsolutno niko od kolega neće praviti društvo ispred bine. Pevač je, bez dlake na jeziku i u svom prepoznatljivom, brutalno iskrenom stilu, objasnio da je to apsolutno očekivano. Realno, i budimo iskreni do koske, kako je sam rekao – on nije ni sa kim preterano dobar u estradnom svetu!

Lukas je jasno, bez uvijanja, poručio da fanovi ne dolaze u Arenu da bi prisustvovali nekakvom estradnom skupu ili reviji ko je od kolega došao, već isključivo da bi, logično, uživali u njegovoj muzici i atmosferi koju on pravi! Ovde dolaze ljudi da slušaju muziku. Pravim ljudi zbog koji vole da me slušaju i gledaju, a ne zbog kolega koji će da dođu i da sutra komentarišu šta ne valjda. Ta priča me ne interesuje. Ajte vi kući, nemojte mi tako dolaziti, poručio je Aca svima koji bi možda i pomislili da ga bodre iz publike. Totalno direktno, nema tu šta da se doda!

Iako su mu termini koncerata, kako je sam priznao, "kontra datumi" i baš nezgodni, ovo mu je već treći koncert u nizu u Areni, pa se zbog toga oseća kao "kod kuće", opušteno i rasterećeno. Zbog rođendana u ponoć, Lukas je sebi poželeo još jedno 15 rođendana sa toliko godina, da ne idu na dalje. A kad smo kod digitalnog sveta, srpski muzičar, iskreno do koske, otkriva da uopšte i nije neki aktivni fan društvenih mreža. Nisam ja neko ko može da priča na temu društvenih mreža. Imam ljude koji tu ulaze, time se bave, kad je neka svađica tada uđem i onda napišem nešto kad imam, objasnio je, uz usputnu opasku da nije video ni da je Karleuša otvorila Instagram. Eto, ni to mu očigledno nije promaklo, uvek je u toku sa dešavanjima, makar i preko posrednika!

Dotakao se i mlađeg kolege Jakova Jozinovića, za kog kaže da nema ništa protiv. Dečko lepo peva, ima fin repertoar, to je to kada je moje mišljenje u pitanju. Nisam ni za, ni protiv. Za sebe sam, tako da nema potrebe da glasam ni za i protiv, takve priče me ne interesuju, rekao je Lukas, ponavljajući kroz smeh: Nisam ni sa kime dobar, ako me to već pitate. Dakle, ni ovde nema dileme – Lukas je svoj čovek, jasan kao dan, i tačka.

Posle ovih datuma ima još koncerata, a nova pesma koju najavlja već neko vreme je gotova, a završava se i spot. Izgleda da Lukas zna šta radi, bez obzira na to ko mu se pojavljuje (ili ne pojavljuje) u publici. Da li nam je ovo poručio da se ne nerviramo oko tuđih komentara, nego da teramo svoje? Šta vi kažete, da li je u pravu?