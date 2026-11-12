Ćana otkrila čime bi se bavila da nije pevačica — i mnoge je iznenadila

Zabava

Pevačica Stanojka Mitrović Ćana, koju publika godinama prepoznaje po specifičnoj energiji i harizmi, otkrila je čime bi se bavila da nije postala pevačica. Odgovor je mnoge iznenadio — u pitanju je voditeljski posao.

Priču je počela od mladih dana. Kao devojka bavila se dosta sportom, a košarka je bila sport koji je volela, samo što, kako je rekla, sticajem okolnosti nije mogla da nastavi.

Kasnije je, kako navodi, otkrila još jednu oblast u kojoj bi mogla da se pronađe. „Kada sam krenula da se bavim ovim, shvatila sam da se pronalazim i volim voditeljski posao, verovatno bih osmislila neku emisiju“, ispričala je, pa dodala: „Ne znam koliko bih bila uspešna u tome, ali to bih volela.“

Ostaje pitanje da li bi se bolje snašla na terenu ili u studiju, ali po njenom tonu — ovo drugo je ipak njena priča.