Jelena Ivin iz Brestača ušla u „Nikad nije kasno“ – predložila joj Goca Lazarević

Zabava

Jelena Ivin iz Brestača takmičila se u emisiji „Nikad nije kasno“. Ono što se manje zna jeste da je za njeno učešće zaslužna Goca Lazarević – pevačica ju je sasvim slučajno čula dok je nastupala u jednom lokalu u Zemunu, prišla joj i predložila da se oproba u popularnom muzičkom šouu.

Jelena nije odmah bila sigurna da je to pravi korak za nju, jer je iza sebe imala dugu pauzu u pevanju. Biti majka, objasnila je, nije lako i čekalo se da deca porastu. Počela je da peva u lokalnom bendu, čisto zbog sebe, a onda je počela aktivnije da nastupa sa sadašnjim bendom, koji joj je, kako kaže, bio odskočna daska. Tek tada se sve promenilo.

Promena je došla tokom jedne svirke. Prišla joj je žena koju u prvi mah nije prepoznala, povukla je za ruku i rekla joj da, kad bude na pauzi, dođe za njen sto. Jelena nije znala ko je to, a žena joj je rekla da misli da treba da se prijavi za takmičenje „Nikad nije kasno“. Sama takmičarka bila je uverena da to nije za nju.

Tek kasnije shvatila je da je reč o Goci Lazarević. Njen predlog ju je zatekao, ali i ohrabrio, a dodatni vetar u leđa dali su joj članovi benda, koji su je nagovarali da posluša savet poznate pevačice. Razmišljala je, pa je presekla – zašto se ne bi prijavila? „Zamislite, ja posle shvatim da je mene startovala Goca Lazarević!“ ispričala je Jelena.

Osim ove anegdote, otkrila je i da joj je poznati pevač zapravo komšija: Darko Lazić živi svega četiri kuće od nje u Brestaču. O njemu ima samo reči hvale. „Darko je baš lik, baš je dobar!“

Nekome za karijeru presudi sto u kafani, a nekome komšiluk. Biste li i vi poslušali savet neznanke koja vas povuče za ruku nasred svirke?