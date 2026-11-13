Dragica Zlatić: 15 sati svirke, a onda tri dana u pidžami

Zabava

Dragica Zlatić jednom prilikom je govorila o izazovima svog posla, a posebno o privatnim slavljima. Takvi nastupi, kaže, umeju da traju i po čitavih 15 sati. Muziku i posao kojim se bavi voli, ali priznaje da ovakvi angažmani umeju da budu izuzetno iscrpljujući — naročito kada slavlje potera do ranih jutarnjih sati.

Najteže joj, kaže, pada upravo to što ne pije alkohol. Kako je objasnila, nije joj lako da izdrži višesatna veselja, a u takvim situacijama je ona ta koja je potpuno svesna svega — dok su ljudi oko nje polusvesni ili nesvesni. „Biti jedini trezan u takvoj situaciji je jako teško“, ispričala je.

Uz sav trud da ostane smirena i profesionalna, postoje trenuci kada joj višesatno pevanje i atmosfera na slavlju postanu previše naporni. Tada nervozu više ne uspeva da sakrije, a umor se neminovno odražava i na njen glas.

Kaže i da je inače malo živčanija osoba i da se trudi da sve to iznese bez ljutnje, ali kada pređe neku granicu normale, jednostavno se namusi i sedi. Kada treba da otpeva — otpeva, ali glas već puca. To je, kaže, već posle dvanaestog sata.

Oporavak je posebna priča. Pevačima je početak radne nedelje vikend, a njoj treba barem dva, tri dana da se oporavi od takve svirke. Za razliku od onih koji posle radnog vikenda odmah nastavljaju sa svakodnevnim obavezama, ona bira tišinu. „U pidžami sam kod kuće, ćutim, ne javljam se nikome“, ispričala je. Tako se regeneriše, pa dođe vikend i — opet sve ispočetka. Sve to ispričala je u emisiji „Bez filetra sa Sarom Miom“.

Ako ste ikada u šest ujutru bili jedina trezna osoba na nečijem veselju, tačno znate o čemu priča. Ako niste — verujte joj na reč: 15 sati svirke za tri dana pidžame i tišine zvuči kao poštena razmena.