Boba Živojinović o Grandu: studio je izgoreo, ali nisu odustali

Zabava

Boba Živojinović izgradio je uspešnu poslovnu karijeru posle završetka teniske, a svojevremeno je ispričao kako mu je prvobitni plan sa „Grandom“ preko noći propao. Studio u koji su uložili veliki novac izgoreo je svega nekoliko meseci nakon osnivanja.

Posle sportske karijere okrenuo se privatnom biznisu, a onda je sa pokojnim Sašom Popovićem odlučio da pokrene „Grand“. Kako je pričao, produkcija je osnovana za samo dve nedelje, a novac za početak poslovanja već je imao — zahvaljujući zaradi tokom sportske karijere.

„Nakon nekoliko meseci izgoreo nam je studio i sve što smo uložili preko noći je nestalo“, prisetio se Živojinović. Posle toga je, kako je ispričao, Popović došao kod njega da pita šta dalje, a on mu je rekao da će napraviti još bolji i veći studio — i to se, tvrdi, i dogodilo. Priznanje Popoviću nije štedeo: napravio je, kako kaže, medijski sjajnu stvar.

Uprkos velikom gubitku, njih dvojica nisu odustala od ideje, već su krenuli ispočetka. Taj period kasnije je postao važan deo priče o razvoju „Granda“ i njegovom velikom uspehu.

Živojinović se osvrnuo i na brak sa jednom od najvećih regionalnih muzičkih zvezda, Lepom Brenom. Istakao je da su u njihovom domu najvažniji međusobno poštovanje i spremnost na kompromis, i da je žena glava kuće — što, kako je rekao, Brena zna. Uživaju, vole se i poštuju, a otkako je došla korona, provode bukvalno 24 sata zajedno. Odnos im je posle toga, dodao je, postao još jači. To je pričao u emisiji „Šta sam tebi i ko sam sebi“.

Pevačica se jednom prilikom prisetila i njihovog prvog izlaska u Novom Sadu. Završio se potpuno drugačije od onoga što je zamišljala, a o tome je govorila uz osmeh, otkrivši da je tadašnjeg partnera doživljavala kao najlepšeg muškarca na svetu.

Pomislila je, kako je ispričala, da mu se baci u naručje, da je vrti i polako spusti, pa da se poljube. Ali kada se bacila na njega, oboje su pali. U tom trenutku je dobila: „Au, koliko si teška“, ispričala je kroz smeh.

Ako je prvi izlazak završio na podu, a brak i dalje traje, nešto su očigledno radili kako treba.