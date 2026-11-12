„Majstori za dušu“ rasprodali Sava centar mesec dana unapred

Zabava

Koncert „Majstori za dušu“ u Sava centru, zakazan za 8. decembar, rasprodat je prvi put. Za Acu Sofronijevića i njegov orkestar to je potvrda koju su sami sebi pripremili: pre Beograda su tri večeri uzastopno punili Klet obitelji Bunčić kod Zagreba.

Zagreb: tri večeri, treća godina zaredom

Tri uzastopne večeri u Kleti obitelji Bunčić kod Zagreba prošle su u pesmi, energiji i onoj prepoznatljivoj emociji zbog koje publika dolazi više puta. Svako veče bila je nova muzička priča, svaki takt povod za zajedničko pevanje — a kad cela sala zapeva, jasno je da melodije koje dolaze iz srca uvek pronađu put do ljudi, bez obzira na to s koje strane granice dolaze.

Da ljubav zagrebačke publike nije prolazna, najbolje potvrđuje podatak da Sofronijević u Kleti obitelji Bunčić rasprodaje nastupe već treću godinu zaredom. I ove godine se tri večeri zaredom tražilo mesto više.

Njegova muzika ne traži zajednički jezik jer ga već ima. Dovoljno je da orkestar zasvira pa da se publika pretvori u hor, a koncert u susret ispunjen emocijama, osmesima i uspomenama. Granica između bine i gledališta nestaje već posle prvih taktova.

Beograd: pun Sava centar, mesec dana ranije

Dok se utisci iz Hrvatske još nisu slegli, Beograd se priprema za „Majstore za dušu“. Koncert 8. decembra u Sava centru rasprodat je prvi put, i to čak mesec dana unapred. Za Acu i njegove muzičare to je velika potvrda da se iskrena emocija, vrhunska muzika i neposredan odnos sa publikom uvek prepoznaju.

Pripreme su uveliko u toku. Probe traju, repertoar se pažljivo oblikuje, svaki detalj dobija svoje mesto. Jer „Majstori za dušu“ nisu samo koncert, već susret sa pesmama koje su obeležile nečije ljubavi, rastanke, radosti i uspomene. To su melodije koje povezuju generacije i gradove, pesme koje se ne slušaju u tišini, nego se proživljavaju i pevaju iz sveg glasa.

Pred orkestrom je tako novi susret sa Beogradom — puna dvorana i publika spremna da od prvog takta zapeva zajedno s njima.

Decembar: od Niša do Banjaluke

Decembar neće biti samo beogradski. U okviru turneje „Od Valjeva do Loznice“ Sofronijevićev orkestar pridružuje se Milančetu Radosavljeviću na tri koncerta: 2. decembra u hali Čair u Nišu, 10. decembra u hali Jezero u Kragujevcu i 13. decembra u hali Zorka u Šapcu.

A Banjaluka je već pokazala koliko se tamo čeka — prvi koncert 28. decembra je rasprodat, pa je otvoren i drugi datum, dan kasnije. Ko nije ubo kartu za prvi, ima još jednu šansu; ko je ubo, može da se pravi važan do Nove godine.

Ostaje jedno pitanje za sve koji su probali i ostali bez karte: je li veći problem to što je Sava centar planuo mesec dana ranije ili to što ćemo do 8. decembra svi mi pevušiti „Majstore za dušu“ bar u glavi?