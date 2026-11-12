Ljuba Bandović zove vatrogasce u novoj seriji, a scena izgleda kao da ju je napravio AI

Zabava

Scena iz nove domaće serije „Dobrovoljno vatrogasno društvo, vatrogasci spasioci“ poslednjih dana se deli na društvenim mrežama — i to ne zbog zapleta ni glume. Lik koji tumači Ljubomir Ljuba Bandović telefonom poziva vatrogasnu službu, a umesto uobičajene televizijske scene na ekranu se pojavljuju kadrovi koji izgledaju kao da su nastali uz pomoć veštačke inteligencije. Spikeri se javljaju na telefon, vatrogasci uskaču u vozilo, a čitav niz pokreta i detalja deluje neprirodno, skoro kao demonstracija AI alata koji još nije sasvim savladao zadatak.

Upravo je taj utisak pokrenuo komentare. Gledaoci se pitaju kako je ovakva scena završila u televizijskoj seriji, dok se drugi šale na račun vizuelnog izgleda kadrova i načina na koji su prikazani vatrogasci i njihovo vozilo. AI sve češće pronalazi put do televizijskih i filmskih produkcija, ali čini se da publika još nije spremna da bez pogovora prihvati baš svaki njen rezultat.

Posebno je zanimljivo što je reč o seriji koja se oslanja na poznata glumačka imena i priču o običnim ljudima koji postaju heroji. Umesto da se o njoj govori zbog zapleta ili glumačkih interpretacija, jedan od najzapaženijih trenutaka zasad je postao upravo onaj koji publika komentariše zbog vizuelnog utiska.

Serija se emituje od 2. novembra na kanalu Superstar TV, radnim danima u 21 čas, a režiju potpisuje Dejan Karaklajić. Radnja je smeštena u izmišljeno mesto Gradina, čiji stanovnici ostaju bez važnog simbola zajednice i glavnog izvora prihoda nakon što požar uništi staru Sokolanu i zasade lekovitog cveta Plamenca. U mesto dolaze činovnik iz Beograda Uroš i profesionalna vatrogaskinja Staša, a pored borbe sa požarima, meštane očekuju i sukobi oko budućnosti grada, sumnjivi investitori i potraga za tajanstvenim blagom. Priča kombinuje dramu, komediju i avanturu, uz ideju da se zajednica može spasiti jedino ako njeni članovi prevaziđu međusobne podele.

Karaklajić je reditelj sa dugom karijerom na televiziji i filmu, a zanimljivo je da je upravo on ponovo spojio Slavka Štimca i Buleta Goncića, gotovo pola veka nakon njihove saradnje na filmu „Zimovanje u Jakobsfeldu“.

Da budemo iskreni, ovakav snimak je pre ili kasnije morao da se pojavi — samo nismo očekivali da će prvi utisak o jednoj seriji sa ozbiljnim glumačkim imenima biti baš kadrovi koji liče na probu AI alata. Ako se o seriji priča zbog scene koja se deli kao mem, a ne zbog priče, možda je vreme da se veštačka inteligencija za sada ostavi za trejlere. Šta ste vi prvo primetili u toj sceni?