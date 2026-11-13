Ceca ustala sa stolice i izašla na scenu: Iva (17) otkrila šta joj je to značilo

Zabava

Iva Damljanović (17) nije osvojila maksimalan broj glasova u „Zvezdama Granda“, ali je zato na velikoj sceni napravila pravi šou. Njen nastup privukao je ogromnu pažnju, a onda se dogodio pravi presedan — Ceca Ražnatović ustala je sa svoje stolice i izašla na scenu da joj pruži podršku. Pravi presedan.

Utiske je podelila posle nastupa i nije krila oduševljenje zbog gesta folk dive. Svesna je i pozitivnih i negativnih komentara, a priznaje i da nije dala sve od sebe. „Znam da nisam dala 100 odsto sebe, ali mi je i te kako bilo lakše kada je Ceca izašla na scenu“, rekla je Iva. Upravo Cecu želela je za mentora da je dobila maksimalan broj glasova, a njeno pojavljivanje pored sebe opisala je kratko: „Nekako me je potpuno opustila čim je izašla pored mene.“

Pevanjem se aktivno bavi tek poslednjih godinu dana, a odluka da okuša sreću u najgledanijem muzičkom takmičenju došla je potpuno neplanirano. Audicija je bila u njenom gradu, a prijava je bila isključivo njena odluka — krenula je sa mišlju zašto da ne. Kako je priznala, nije mogla da veruje kada je dobila poziv za takmičenje.

Repertoar za prvi nastup birala je sama. Kada sada hladne glave sagleda situaciju, priznaje da bi napravila malu korekciju: prvu pesmu bi ostavila istu, a drugu bi ipak promenila i izabrala nešto malo drugačije.

I eto — devojka koja peva godinu dana dobila je veliku scenu, Cecu pored sebe i gomilu komentara.