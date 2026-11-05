Sukob u Eliti: Nemanja Tošić i Ivan Marinković žestoko se posvađali, obezbeđenje u pripravnosti

Zabava

Nemanja Tošić i Ivan Marinković podigli su tenziju na imanju u Šimanovcima žestokim sukobom u dvorištu. Prepirka je brzo eskalirala, obezbeđenje je bilo u pripravnosti, a ostali zadrugari su sa distance posmatrali dešavanja, vidno uznemireni razvojem situacije. Fizičkog kontakta nije bilo.

Nemanja je direktno upitao Ivana: „Ko si ti?! Je l' te nije sramota svojih postupaka?!“ Ivan mu nije ostao dužan i odgovorio mu je kroz smeh, a uvrede su zatim sevale na sve strane. Nemanja mu je poručio da mu on oprašta, ali da neko drugi neće, dok je Ivan uzvratio nizom uvreda i zamerio mu što mu je pomenuo decu. Atmosfera je bila na ivici pucanja.

Prethodnih dana zadrugari su imali nekoliko manjih čarki, ali ovako otvoren sukob na imanju nije često viđen. Produkcija je budno motrila na razvoj događaja, gledaoci su na društvenim mrežama komentarisali burne scene i pitali se kako će se stvari dalje odvijati, a napetost među zadrugarima ostaje visoka. Zasad nema naznaka da će se situacija smiriti.

Matora tvrdi jedno, Mateja i Anđela drugo

Jovana Tomić Matora ponovo je izazvala buru u Eliti izjavom o navodnoj bliskosti Mateje Matijevića i Anđele Đuričić. U emisiji „Pitanja gledalaca“, koju vodi Milan Milošević, pročitano je pitanje koje je direktno prozvalo Matoru zbog pravljenja spiskova o intimnim odnosima među zadrugarima. Matora je tada otkrila da je, prema njenim rečima, Mateja „između redova“ priznao da je bio intiman sa Anđelom, iako su njih dvoje to ranije negirali. Gledaoci su odmah primetili da je atmosfera u Beloj kući postala napeta.

Mateja je, sa druge strane, jasno istakao da nikada nije bio u intimnom odnosu sa Anđelom. Pojasnio je da su se mazili i ljubili, ali da seksa nije bilo, i da su ranije imali brojne rasprave zbog kojih su raskidali. Anđela je takođe demantovala sve što je Matora iznela, navodeći da između nje i Mateje nije bilo više od bliskog prijateljstva.

Matora je ostala pri svom stavu, tvrdeći da su joj reči koje je Mateja izgovorio dovoljne da veruje u svoju verziju događaja. Pomenula je i da postoji osoba izvan Bele kuće koja, navodno, ima dokaze, ali ne želi da ih javno iznosi. Zadrugari su pažljivo pratili raspravu i podelili se — neki su stali na stranu Matorine logike, drugi uz Mateju i Anđelu, a podeljeni su i komentari na mrežama. Nije prvi put da se optužbe u Eliti pojavljuju na ovakav način, ali ovoga puta obe strane su jasno demantovale, pa publika sa nestrpljenjem očekuje nastavak priče.

Anđela stavila tačku na priču o Kariću

Anđela Đuričić je u istoj emisiji rešila da prekine brojne spekulacije o odnosu sa Stefanom Karićem. „Nisam zaljubljena, nikad nisam ni bila... Gotivila sam ga kao drugara“, izjavila je pred kamerama, što je izazvalo brojne komentare ostalih zadrugara i dodatno zagrejalo atmosferu u Beloj kući.

Stefan Karić nije ostao nem na tu temu — priznao je da su njihovi odnosi zahladneli i da neke stvari sa njene strane ne oseća. Lepi Mića je izneo mišljenje da nema ništa loše u tome što narod voli da vidi dvoje mladih zajedno, dok je Miljana Kulić prokomentarisala da ćutanje često govori više od reči i podvukla da među Anđelom i Stefanom nije bilo teških reči koje ne bi mogle biti pređene.

Ivan Marinković je u istoj emisiji ispričao anegdotu o Sneži Kušadasi, uporedivši situaciju Mateje i Sanje sa nekadašnjom učesnicom, što je dodatno podiglo tenziju među zadrugarima. Trenutno stanje između Anđele i Stefana pokazuje da nema više prisnosti kao ranije, a svi u Beloj kući nastavljaju da prate svaki njihov potez.

Ako je nešto jasno, to je da napetost u Eliti ne popušta ni posle svih demantija. Pa da vas pitamo — u čijoj ste ekipi, Matorinoj ili Matejinoj?