Mirka Vasiljević progovorila o detinjstvu: „Da sam seljančica, da igram u opancima“

Zabava

Mirka Vasiljević odrasla je pred kamerama, ali joj je taj rani ulazak u svet poznatih, pored uspeha, doneo i brojne neprijatnosti sa vršnjacima. Sa samo pet godina počela je da se bavi manekenstvom i voditeljstvom.

Već u prvom razredu bila je, kako kaže, malo drugačija od ostale dece. Volela je drugačije da se oblači i mogla je, po sopstvenim rečima, da iznese nešto nesvakidašnje. Uz sve to trenirala je i folklor, što je izazvalo reakcije njenih školskih drugara.

„...dobijala razne šale na svoj račun: da sam seljančica, da igram u opancima“, prisetila se glumica.

Da razjasnimo odmah: dete koje u prvom razredu ide i na folklor i na snimanja nije „seljančica“. To je dete koje radi više od svojih vršnjaka, a deca, kad traže metu, uvek biraju ono što im je najlakše.

Najbolji deo cele priče je njen odgovor: „Ali uvek ih je moj život demantovao, jer ja odem mesec i po na turneju u Meksiko.“

I to je sve.

Ono što iz ove priče ostaje nije patetika, nego jedna prilično jednostavna stvar: deca koja se u osnovnoj razlikuju po odeći, hobiju ili rasporedu često prođu kroz isto. Nekima to ostane bolna tačka, a neki od tog istog iskustva naprave svoju prednost.

A oni koji su se smejali opancima neka slobodno nastave da se smeju.