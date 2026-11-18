Zabava

Pevačica Nada Topčagić seli se iz Srebrničke ulice, iz centra Beograda, gde je, kako kaže, provela 40 godina. Odlučila je da život nastavi u Vojvodini, gde ima kuću, a detalje je ispričala u emisiji "Amidži šou".

Selidba baš i ne ide glatko. Već 10 meseci ne možemo da se iselimo! poručila je i dodala da ljudi nose kutije, a da je policija došla odmah. Strpljenja je, očigledno, sve manje.

Uz sve to ide i parking drama. Njen muž je morao da plati 25.000 dinara jer je na pola sata parkirao. Trčao je dole, ali su ga već slikali, a onda mu je objašnjeno da je Kosančićev venac sada pešačka zona. Kakva bre pešačka zona... bila je njena reakcija.

Prisetila se i da je prekoputa nje živela Olja Ivanjicki.

Uz to ide i njena odluka da se što pre iseli.

Nova adresa su Banovci. Tamo, kako kaže, beži od paparaca — uvek ide u staroj garderobi, stavlja kačket, a u Banovcima stavlja ogradu od 75 metara.

Nada je i ranije govorila o teretu koji nosi velika imovina. Tada je pričala da je nekada imala mirnu glavu, svoj stančić i nikakve troškove, a da danas jedno vuče drugo — kad kupiš, moraš da središ, kad središ, moraš da održavaš, a održavanje košta. Taman rešiš jedan problem, eto drugog, i tako u krug. Rekla je i da ne kuka, nego da je zahvalna što su ona i njen muž mogli sve to da priušte, ali da ne može da postigne da sve obiđe i namiri. Najavila je i da će rasprodati sve nekretnine jer ne može više da plaća račune. Poruka je bila jasna: neće više da je boli glava zbog računa.

Izgleda da je mirniju glavu odlučila da potraži u Vojvodini. Ostaje samo da se konačno isele iz Srebrničke — a ako neko usput vidi ženu u staroj garderobi i kačketu, zna se o kome je reč.