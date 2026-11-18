Zabava

Pevač Stevan Anđelković pre nekoliko dana postao je otac. Njegova porodica dobila je najlepše pojačanje — dečaka kojem su ponosni roditelji dali ime Sava.

Stevan ne krije sreću zbog prinove, pa je tim povodom okupio prijatelje i kolege sa estrade.

Među onima koji su mu se pridružili na slavlju je i pevač Saša Kapor. On je na svom Instagram storiju objavio njihovu zajedničku fotografiju, a uz nju je napisao samo jedno — "Sava" — i dodao tri emodžija srca. Time je pokazao koliko se raduje prinovi svog prijatelja.

U njihovom društvu bio je i Darko Filipović, koji se zajedno sa Stevanom takmičio u istoj generaciji "Zvezde Granda".

Za Stevana je ovo jedan od najlepših perioda u životu, a dolazak sina Save razlog je za veliko slavlje i okupljanje dragih ljudi.

A kad ti zbog jednog imena na slavlje dođe estrada, a drug ti u storiju ostavi tri srca, jasno je ko je novi glavni u društvu. Sava, dobrodošao — mesto u ekipi je rezervisano.