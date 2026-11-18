Zabava

U rijalitiju „Elita 10“ izbio je žestok sukob između pevačice Bebi Dol i Mirka Damnjanovića, nakon što je ona za crnim stolom kritikovala njegovo ponašanje. Sve je počelo zbog naizgled bezazlene situacije u spavaćoj sobi.

Sukob je krenuo kada je Lepi Mića zamolio muzičku zvezdu da navede po troje muških i ženskih učesnika koje smatra najvećim ljigama u Beloj kući. Pevačica je najpre objasnila da još nije stekla potpunu sliku o svim cimerima, ali je ubrzo izdvojila Mirka, kome je zamerila način ponašanja u društvu žena.

„Mirko, na primer, seda u bademantilu kod nas žena, to može u Švajcarskoj, a ne kod nas ovde“, rekla je Bebi Dol.

Mirko nije mogao da veruje šta čuje, pa ju je upitao da li je pila nešto. Pevačica nije odustajala od svog stava i nastavila je da mu objašnjava zbog čega smatra da je njegovo ponašanje neprimereno, a on joj je uzvratio prozivkom na račun njenih navika u spavaćoj sobi.

„Kaže žena koja se brije na krevetu“, brecnuo se Damnjanović.

Posle rasprave sa Mirkom, pevačica je nastavila da odgovara na pitanje Lepog Miće. Među muškim učesnicima pomenula je Terzu, uz objašnjenje da veruje da joj on neće uzeti za zlo zbog izbora. Kada je došao red na ženske učesnice, izdvojila je Jasenku Cindić, što je odmah izazvalo novu raspravu — Jasenka je vikala, nezadovoljna komentarom, i pitala po čemu je ona ljiga.

Njihova razmena prozivki izazvala je pažnju ostalih učesnika. Iskreno, rasprava o tome ko sme da sedne u bademantilu na ženski deo sobe zvuči kao materijal za komediju, ali je u Beloj kući napravila pravu pometnju. Takve scene se ne mogu isplanirati — ni scenario ne bi izdržao ovakav obrt.

Bademantil je, izgleda, postao glavni kamen spoticanja u Beloj kući. A vi — biste li ga dozvolili na ženskom delu sobe?