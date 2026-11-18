Zabava

Anica Dobra biće specijalna gošća na koncertu rok sastava Električni orgazam, koji je zakazan za 11. decembar u MTS dvorani. Najavili su to organizatori, a saradnja Dobre i benda traje od 1989.

Gitarista i pevač benda Srđan Gojković Gile rekao je da saradnja sa Dobrom traje od 1989. godine i omnibus filma "Kako je propao rokenrol", za koji je radio muziku. U jednoj od priča glumica je igrala Barbaru.

Gojković je ispričao i da su se ponovo sreli na filmu "Crni bombarder" (1991), za koji su Vlada Divljan i on radili muziku, a Dobra je otpevala nekoliko pesama, među kojima je i "Svečane bele košulje". Od tada su, kako je rekao, ostali u sjajnim odnosima, a ona je mnogo puta bila gost na koncertima Električnog orgazma.

Gojković kaže da Dobra poseduje neverovatnu harizmu, energiju i osećaj za publiku, te da se čim izađe na scenu atmosfera promeni.

Na koncertu će bend predstaviti pesme sa novog albuma "U magli sjaj", na kome je Dobra gostovala u "Gde je Barbara sad?" i "Nisi dobra devojka".

A isti datum nosi još jedan povod — Električni orgazam 11. decembra obeležava 40 godina albuma "Distorzija" i izvešće najveće hitove iz svoje karijere.

Koncert je zakazan za 11. decembar u MTS dvorani.