Zabava

Neda Ukraden će za Novu godinu zabavljati Banjalučane. Doček Nove godine na otvorenom deo je manifestacije „Banjalučka zima“, koja se svečano otvara 1. decembra. Posetioce i ove godine očekuju brojni praznični sadržaji, koncerti i zabavni programi za sve generacije.

Centralno mesto okupljanja biće zimski market „Zimzobal“ u Parku „Petar Kočić“ — poslednji put na toj lokaciji. Od naredne godine Zimzobal se seli na tvrđavu Kastel, gde je planirano proširenje manifestacije.

Projekt menadžer Grada Banjaluka Milada Šukalo kaže da je odluka o novoj lokaciji doneta na inicijativu građana: „Ovo će ujedno biti i posljednji 'Zimzobal' u Parku, jer je naša odluka da naredne godine ... zimski market bude u nešto većem obimu i da se održava na tvrđavi Kastel“.

Ovogodišnji Zimzobal donosi bogatiju gastronomsku ponudu, veći broj prazničnih kućica i raznovrstan muzički program. Grad svake godine nastoji da unapredi ponudu i da kroz manifestaciju pruži podršku domaćim privrednicima i ugostiteljima. „Svake godine povećavamo broj izlagača i mijenjamo sadržaj“, navela je Šukalo i dodala da će ponuda na štandovima biti malo drugačija, a da će mali privrednici dobiti dodatne štandove.

Svečano otvaranje 1. decembra pratiće puštanje prazničnih lampiona, druženje sa Deda Mrazovima i brojna iznenađenja za najmlađe.

U prazničnom programu su i tradicionalni doček Dečije nove godine, sa posebno osmišljenim programom za najmlađe sugrađane, „Zima u Domu omladine“ i obeležavanje Pravoslavne nove godine.

Ako ste planirali da ove zime kukate kako u Banjaluci nema šta da se radi — Zimzobal je u parku poslednji put. Sledeće godine patike na noge i pravac Kastel.