Stoja ima 10 stanova i imanje u Perlezu: folk zvezda pokazala svoje carstvo

Zabava

Pevačica Stoja Novaković poseduje čak 10 stanova koje izdaje, a od izdavanja tih nekretnina uzima vrtoglavu svotu novca.

Umesto života na luks destinacijama, svoju oazu mira izgradila je nadomak Zrenjanina — na ušuškanom imanju u Perlezu. Tamo je njena rodna kuća, koju je pretvorila u pravu oazu mira, prilagođenu opuštenom načinu života bez tenzije i gradske buke.

Na Instagramu je sada podelila video na kom igra na tom raskošnom imanju. Pored kuće, koju je uredila po svojoj meri, na imanju se nalazi i nekoliko pomoćnih objekata, pa sve zajedno izgleda kao malo carstvo.

Dvorište obiluje zelenilom i cvećem, a pevačica ga je dodatno ukrasila veštačkom travom, fontanom, ležaljkama i dvema velikim palmama.

Imanje je kompletno uređeno tako da privlači poglede i tokom noći, kada je obasjano rasvetom. Preko dana zelenilo i palme, uveče rasveta — scena je, nema šta, smišljena do detalja.

Jedan deo svog doma posvetila je samo sebi: jednu prostoriju u kući odvojila je za ormar, u kom se nalaze modni komadi koji vrede čitavo bogatstvo. Mali ženski raj, ukratko.

Da budemo iskreni, od svega najviše bode oči kombinacija veštačke trave, fontane i dve palme. To je već miks koji se ne viđa svaki dan — pola letovalište, pola dvorište u ravnici. Ali kad neko ovako sređuje svoj mir, valjda i sme da ga uredi baš onako kako mu odgovara.