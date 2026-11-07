Aco Pejović otkrio kako leči mamurluk i s kim se najbolje pije

Zabava

Folk pevač Aco Pejović pojavio se na gala žurki u srpskoj prestonici i pred kamerama je pričao o kolegama, piću i novim pesmama. Gala žurka, kamere, pitanja — Aco je odgovarao bez uvijanja. Ne smeta, kaže, ako se popije i pre i posle koncerta.

Iz studija stiže i konkretna najava. Pesma je već otpevana i duetska je: „Ima jedna pesma koja se sprema, otpevana je, duetska je sa Mirzom Selimovićem...“. Trebalo bi uskoro da ugleda svetlo dana, a Pejović je dodao i da se u studiju radi još toga — kad bude nešto zvanično, znaće se.

Nije isključio ni još jedan duet sa kumom Aleksandrom Prijović. Ako se pojavi nova pesma, zašto da ne — poručio je.

S kim je najbolje piti? Aco ima jasan odgovor: Saša Matić. Sa njim se, kako kaže, najbolje nosi i on je barabar s njim. Đani je druga priča — po Acovim rečima, slabije podnosi alkohol jer mu konstitucija tela to ne dozvoljava. Usledio je i smeh, pa je jasno da je sve rečeno u šali, među kolegama.

Provod mu, ipak, ne zavisi od pića. Dobro se provede i kad popije i kad ne, a najbitnije je društvo — ako je društvo dobro, provod je zagarantovan. Da voli da popije, ne krije: neka boca vina, kaže, to je super.

Mamurluk rešava jednostavno: „Mamurluk lečim jutarnjom šetnjom“.

Na žurku je došao sam. Supruga, objašnjava, ne ide s njim kad radi.