Sofija Janićijević odgovorila Terzi: „Ući ću onda kada se najmanje bude nadao“

Zabava

Bivša učesnica „Elite“ Sofija Janićijević oštro je odgovorila Borislavu Terziću, poznatijem kao Terza, nakon što ju je njen nekadašnji emotivni partner javno potkačio u intervjuu u Šiša baru, osvrćući se na njenu prošlost i brojne navode iz rijalitija. Odgovor je stigao u njenom stilu — uz osmeh, ali i sa najavom povratka pred kamere.

Ukratko: Sofija kaže da nema potrebe da preko njenog imena skreće pažnju javnosti. A onda je, umesto da tu završi, podigla ulog.

„Damama ne priliči da spuštaju nivo“

„Slatko sam se nasmejala. Svašta bih imala da kažem, ali damama ne priliči da spuštaju nivo“, poručila je Janićijevićeva. Usledio je i podsetnik: „on je dve godine pre mene bio učesnik i bio je potpuno NN lice“.

Kako je dodala, niko nije znao ko je on dok se ona nije pojavila, i tek tada je postao „Terza“.

Po njenim rečima, nema potrebe da spominje njeno veličanstveno ime niti da joj daje znakove kroz prozivke ne bi li provocirali njen ulazak u rijaliti.

Ono što se mora priznati: nije izabrala dugačku ispovest, suze i pet pasusa objašnjenja, nego par rečenica i najavu. U svetu rijaliti drame to je gotovo elegantno.

„Ući ću onda kada se najmanje bude nadao“

Sofija se na odgovoru nije zaustavila, već je najavila i mogući povratak pred kamere. „Ući ću onda kada se najmanje bude nadao, a on će, bez obzira na to što je postao 'Terza', ostati i moj Glovo i biti u nastavku“, poručila je.

Usledila je i poruka publici: „Ljubim vas sve, ekipo! I kupite kokice i uživajte uz 'Elitu' koja sledi.“

Da li je to najava ulaska ili dobro tempirana poruka pred nastavak, zna samo ona. Ono što je sigurno jeste da je Sofija poručila da sledi „Elita“. Naš stav: ako ulazi, ulazi kao glavna faca, a ne kao nečiji „nastavak“.

Terza, Glorija i brat koji neće da predviđa

Povodom Terzinog novog zbližavanja sa Glorijom Jelovac oglasio se i njegov brat Miloš Terzić. Nije želeo da se meša u Borislavove izbore, ali je ipak rekao nekoliko stvari.

„Znate kako, ne bih ja da pričam u njegovo ime, jer odluke o svojim ljubavnim izborima donosi on sam. Vidim da su se zbližili i da provode vreme zajedno, ali ne bih ja da idem predaleko u predviđanjima o njihovom odnosu, a kamoli da pričamo o nekakvoj 'potencijalnoj snajki' ili slično“, rekao je Miloš.

Dodao je i da se nada da je brat iz prošlosti izvukao pouku: „Znate svi kakvo je loše iskustvo imao prošle godine, ako je pametan, trebalo da nauči neku lekciju i izvuče pouku. Vidim da je obazriv, simpatije neke postoje, ali ne bih ja išao tako daleko da tumačim njihov odnos, niti predviđam neke ozbiljnije stvari.“

Miloš je rekao da vidi da su se zbližili i da neke simpatije postoje, ali da ne bi tumačio njihov odnos niti predviđao ozbiljnije stvari.

Toliko o Terzi. Njegovo ime sada stoji u istoj rečenici sa Sofijinim, i to je za ovu rundu dovoljno. Ona je odradila svoje — nasmejala se, poručila šta je imala i bacila najavu koja se čeka. Ako je suditi po tonu, već je ušla, bar u glavnu ulogu u ovoj epizodi. Da li se stvarno vraća ili samo drži publiku na toplom — recite nam vi, kokice su već u pripremi.