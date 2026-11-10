Kan Džinović se nabildovao i prestigao tatu, a Haris ima taktiku za devojke

Zabava

Kan Džinović, sin folk pevača Harisa Džinovića, već duže vreme pravi pometnju na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu je više puta objavio fotografije iz svlačionice u teretani, na kojima pozira bez majice, a komentara ispod nikad ne manjka.

Zategnuti mišići i isklesan stomak pokreću lavinu reakcija. Sudeći po porukama koje se nižu ispod njegovih nedavnih objava iz teretane, žene su potpuno zaluđene, a mnogi se slažu da mladi naslednik muzičke zvezde sad izgleda kao od brega odvaljen.

Ima tu i genetike. Kan je odavno viši od oca: Haris je visok 192 centimetra, njegova bivša žena Melina 182, a kada su njih dvojica nedavno "uhvaćeni" na beogradskom aerodromu, svima je bilo jasno da je sin od tate viši za glavu.

Pevač nikad nije krio da sa sinom ima izuzetno otvoren i prijateljski odnos i da ga često i rado savetuje kada su devojke u pitanju. Jednom prilikom je podelio i kakvu mu je "šmekersku" lekciju očitao.

Rekao sam Kanu: Devojke se po danu love, a dogovaraju za naveče - prepričao je Haris.

Da je očeva taktika urodila plodom, potvrdio je i sam Kan, koji ga je posle toga oduševljeno pozvao. Javio mu je da su obišli šest-sedam baštenskih prostora i upoznali osam devojaka, a Haris je ponosno dodao i da mu je sin rekao: Jao, kakav si ti lav.

Kan se, iskreno, na mrežama i ne trudi da bude skroman — ali sa ovom genetikom teško da bi i mogao. Tata je, izgleda, jedini čovek u ovoj priči sa konkretnim planom.

Eto, teretana, genetika i Haris sa taktikom — Kan ima kompletan paket. Kan, javi nam kad padne deveta, i to po danu.