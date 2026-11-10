Laura Prgomet u suzama potvrdila susret sa Darkom Lazićem, detalje čuva za sud

Zabava

Rijaliti učesnica Laura Prgomet priznala je da je letos provela noć sa pevačem Darkom Lazićem u Dubrovniku, nakon njegovog nastupa. Posle toga je uhapšena zbog demoliranja jednog lokala, a sada je prvi put pred kamerama progovorila o danima koji su prethodili hapšenju.

Laura se trenutno nalazi u rijalitiju "Elita 10". Tokom leta dospela je u centar pažnje javnosti zbog incidenta u jednom kafiću u Dubrovniku, a uz njenu priču u medijima se pojavilo i ime pevača Darka Lazića.

Priznanje kroz suze

Do neprijatnog suočavanja s prošlošću došlo je u segmentu "Pitanja novinara", kada je voditelj ponovo pokrenuo temu iz Dubrovnika. Laura nije uspela da sakrije emocije, pa se rasplakala i priznala da je sve što se dogodilo ostavilo ozbiljne posledice na nju.

Posebno ju je pogodilo, kako je istakla, to što se u javnosti na neprimeren i vulgaran način komentarišu stvari o kojima ona, zbog postupka koji još nije okončan, ne sme da govori. Kaže da se provlači priča o seksualnim odnosima, o čemu ne može da priča jer suđenja još nije bilo. Za nju je sve to trauma, rekla je kroz suze.

Dodala je i da jedina zna šta se dešavalo u tom periodu i da ništa o tome još uvek ne sme da priča — tek kad bude suđenje, sve će reći.

"Jeste istina"

Najviše pažnje privuklo je pitanje o Darku Laziću, čije se ime u medijima pojavilo još tokom leta, kada je njena priča iz Dubrovnika bila glavna tema.

Na direktno pitanje voditelja da li je tačno da je tokom nekoliko večeri provodila vreme s pevačem, Laura je potvrdila da su se navodi o njihovom susretu pokazali kao istiniti. Potvrdila je da je istina, uz obrazloženje da je bila veče pre na njegovom nastupu i da ima dodirnih tačaka sa svim ovim, ali da ni o tome ne sme da priča osim na sudu. Ništa više o odnosu s njim, kaže, ne sme da kaže do suđenja.

Pevač je letos, kada su se pojavili napisi o njihovom susretu, demantovao da poznaje Lauru i tvrdio da je prvi put vidi.

Šta se znalo letos

Kada je tokom leta odjeknula vest o incidentu u Dubrovniku, u kom je Laura bila glavni akter i zbog kog je završila iza rešetaka, pisalo se i o njenom susretu s Darkom Lazićem veče pre nemilog događaja. Pevač je tada demantovao da poznaje Lauru, kao i navode da je provodio vreme s njom.

Ipak, izvori iz Hrvatske tada su izneli drugačija saznanja — da su Darko i Laura tokom te večeri bili u istom društvu i da nisu ostavljali utisak ljudi koji se prvi put sreću. Prema njihovim rečima, Laura je bila među najraspoloženijim gostima na njegovom nastupu, a druženje se nastavilo i nakon što je Lazić završio s pevanjem, pa su zajedno otišli do jednog hotela.

Kasnije se oglasio i njen prijatelj Neven Ciganović, jer su ga kontaktirali zbog saznanja da je Laura ostala bez dečka, bogatog advokata, upravo zbog Darka Lazića. Rekao je da je to pogrešna informacija i da Laura nikada nije bila u vezi sa advokatom, a za Darka Lazića da jedino on može da potvrdi informaciju da li poznaje Lauru.

Laura je posle višemesečnog ćutanja potvrdila da je prisustvovala Darkovom nastupu, ali je ostala pri stavu da o svemu što se dešavalo u tim danima neće govoriti dok ne dođe do suđenja. Do komentara Darka Lazića na njenu priču nije se došlo.

Do suđenja ostaje samo ono što je sama rekla — da jedina zna šta se dešavalo.