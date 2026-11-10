Ana Radulović pokazala dupleks: garderober kao butik, a u dnevnoj sobi porodična fotografija

Zabava

Ana Radulović, voditeljka "Elite", pokazala je nedavno kako izgleda njen dom — luksuzni dupleks u kojem živi sa sinom. Raskošno uređen enterijer i pažljivo birani detalji nisu prošli nezapaženo.

U stanu dominiraju nežni krem tonovi, uz zlatne detalje i roze nijanse koje prostoru daju posebnu toplinu i eleganciju. Donji nivo dupleksa uređen je kao prostrana dnevna soba, puna dekorativnih elemenata, a svaki kutak je osmišljen tako da odiše luksuzom.

Najviše pažnje ipak je privukao garderober, koji izgleda kao mala modna oaza. Uređen je kao prostran, izdužen orman sa otvorenim policama koje se protežu duž zidova, a na njima su uredno poređane brojne cipele, sandale, štikle, patike i papuče u najrazličitijim bojama. Od elegantnih salonki i vrtoglavo visokih potpetica do sportskih i ležernih modela — Ana očigledno ima obuću za svaku priliku.

Tu su i police za torbe i aksesoare, a u sredini raskošna tapacirana klupa u svetlim tonovima. Na prvi pogled jasno je da je voditeljka veliki ljubitelj mode i da u svom modnom carstvu ima dovoljno prostora za brojne odevne kombinacije. Priznajmo — malo je onih koji cipele slažu kao u butiku, a još manje onih koji u garderoberu imaju mesta i za torbe, i za klupe, i za sve ostalo.

Ipak, jedan detalj je posebno zapao za oko. Na sredini dnevnog boravka nalazi se zlatni ram sa porodičnom fotografijom na kojoj su Ana, njen bivši suprug Mirče i njihov sin. Voditeljka je tako pokazala da, uprkos razvodu posle 11 godina braka, porodične uspomene i zajednički trenuci i dalje imaju posebno mesto u njenom domu.

Ana je nakon rastanka od pevača Mirčeta Radulovića započela novo životno poglavlje i, kako se šuška, ponovo uživa u ljubavi. Nedavno su se pojavili i navodi da je zaljubljena i da je u novoj emotivnoj vezi — ništa od toga za sada nije potvrđeno, pa ostaje na nivou priče koja kruži.

Koliko je pari cipela zapravo previše? Ako neko zna odgovor, neka nam javi — mi smo odustali od brojanja.