Milan Milošević otkrio detalje svađe sa Brenom: rekao sam joj da je najveća škrtica na estradi

Zabava

Voditelj Milan Milošević otkrio je da je sa Brenom imao žestok sukob. Pitanje koje je dobio bilo je direktno — da li je istina da je Brena bila protiv njegovog prijateljstva sa Aleksandrom Prijović. Odgovorio je kao iz topa: "Jeste."

Mesto je bio rođendan kod Katarine Živković. Tamo se, kako je ispričao, toliko posvađao sa Brenom da joj je rekao da je najveća škrtica na estradi. Brena je, kaže, pitala što. A razlog je prilično konkretan: radio je u jednoj prodavnici obuće, Brena je dolazila i tražila popust "kao da radi u Maksiju".

Ovo nije prvi put da priča o tome šta se dešavalo između njega i Aleksandre. I ranije je govorio o svađi sa Prijovićkom i tada tvrdio da je zbog Brene prestala da se druži sa njim. Tada je dodao da je to bilo nešto privatno između njih.

Milan inače slovi za voditelja koji nema dlake na jeziku. Svi ga hvale zbog toga, ali ga isto tako pitaju da li je zbog toga imao problema.

U žiži javnosti našao se i kada je prokomentarisao fizički izgled Slađe Lazić Poršeline, koja se pre ulaska u rijaliti ponovo podvrgla estetskim zahvatima.

Jedno je sigurno — popust u prodavnici obuće pamti se duže od mnogih hitova. Koga biste vi pozvali na sledeći rođendan?